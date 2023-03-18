



Правое правительство Италии одобрило открытие музея Холокоста в Риме

Крайне правое правительство Италии дало зеленый свет музею Холокоста в Риме, где во время Второй мировой войны было отправлено в концлагеря почти 2000 евреев. Национальный музей в столице “внесет вклад в сохранение памяти о Холокосте в настоящем”, заявило правительство во главе с премьер-министром Джорджией Мелони в четверг. Заявление было сделано после официального визита в Рим на прошлой неделе премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



В Риме находится одна из старейших еврейских общин Европы.



16 октября 1943 года немецкие войска при поддержке фашистских властей атаковали римское гетто, окружив, а затем депортировав около 1000 евреев.

Последующие облавы захватили еще 800 евреев, и почти все они были убиты в концентрационном лагере Освенцим.



Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что для начала строительства музея было выделено 10 миллионов евро. Долго откладывавшийся проект впервые был предложен в 1990-х годах. Архитектор, отвечающий за проект, Лука Цеви, сообщил AFP, что строительство музея должно быть завершено через три года. Также будет создан сайт, который увековечит память 2000 евреев города, убитых нацистами и их сторонниками.



Рут Дурегелло, глава еврейской общины Рима, приветствовала эту новость, но призвала к “определенным временным рамкам, чтобы гарантировать столице Италии музей, как во всех великих европейских столицах”.



Символично, что музей будет построен на территории, прилегающей к парку Вилла Торлония, резиденции фашистского диктатора Бенито Муссолини, находившегося у власти с 1922 по 1943 год. В 1938 году Муссолини ввел расовые законы, которые лишили евреев гражданских прав в Италии и привели к их депортации.