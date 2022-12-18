



Право на алию в Израиль имеют 10 миллионов неевреев



В то время как новая коалиция расходится во мнениях относительно того, следует ли вносить изменения в Закон о возвращении и исключить из него "пункт о внуках", новые данные показывают, что в мире насчитывается почти десять миллионов неевреев, которые имеют право на репатриацию в Израиль в соответствии с действующим Законом о возвращении. Об этом сообщает Аруц Шева.



Эти данные основаны на исследованиях профессора Серджио Делла-Пергола, который считается одним из самых важных демографов еврейского мира. По данным Делла-Перголы, за пределами Израиля проживает около 18 миллионов человек, имеющих право на алию, но большинство из них не являются евреями.



В некоторых странах, например, в США, на каждого еврея, имеющего право на алию, приходится по крайней мере один нееврей, который может иммигрировать в Израиль. В других странах, таких как Россия, на одного еврея приходится три нееврея, имеющих право на иммиграцию, что объясняет, почему семьдесят пять процентов иммигрантов из этой страны не являются евреями.



Объяснение этому кроется в действующем Законе о возвращении, который дает право на участие в программе всем нееврейским членам семьи еврея. В существующих реалиях еврей дает право на алию своей жене-нееврейке, своим детям, внукам и даже правнукам.



Согласно исследованиям профессора Делла-Пергола, ситуация только ухудшается. Каждый год все больше неевреев получают право на возвращение (дети, внуки и другие члены семьи), в то время как число евреев, имеющих право на Закон о возвращении, уменьшается. По сравнению с данными 2013 года получается, что за последнее десятилетие добавилось еще около двух миллионов нееврейских репатриантов и только четыреста тысяч евреев.



Эти данные могут объяснить настойчивость религиозных и ультраортодоксальных партий в новой коалиции, которые понимают, что ожидание внесения поправок в Закон о возвращении приведет к увеличению числа неевреев, имеющих право на алию, а на практике - к увеличению числа нееврейских репатриантов в Государство Израиль.



