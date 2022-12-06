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Правление ЕНФ-ККЛ впервые за 120 лет возглавит женщина
06.12.2022 16:07 Ольга Белозерова

Правление ЕНФ-ККЛ впервые за 120 лет возглавит женщина

Правление Еврейского национального фонда "Керен Кайемет Ле-Исраэль" (ЕНФ-ККЛ) назначило Ифат Овадия-Луски своим председателем. Впервые за 121-летнюю историю организации этот пост займет женщина.

Об этом сообщает Times of Israel.

Овадия-Луски, член партии "Ликуд", заменит уходящего председателя Авраама Дувдевани, срок полномочий которого истекает в конце месяца.

Ранее Ифат Овадия-Луски занимала должность генерального директора World Likud, и также была первой женщиной, занявшей эту должность.

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