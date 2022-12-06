



Правление ЕНФ-ККЛ впервые за 120 лет возглавит женщина

Правление Еврейского национального фонда "Керен Кайемет Ле-Исраэль" (ЕНФ-ККЛ) назначило Ифат Овадия-Луски своим председателем. Впервые за 121-летнюю историю организации этот пост займет женщина.



Об этом сообщает Times of Israel.



Овадия-Луски, член партии "Ликуд", заменит уходящего председателя Авраама Дувдевани, срок полномочий которого истекает в конце месяца.



Ранее Ифат Овадия-Луски занимала должность генерального директора World Likud, и также была первой женщиной, занявшей эту должность.