



Правительству Израиля предложен "последний компромисс"





Израильские СМИ сообщают о том, что компромиссное предложение по предотвращению политического и конституционного конфликта вокруг ограничения основания разумности обсуждалось в конце недели среди высокопоставленных чиновников. Эти люди пытались достичь согласованного понимания процесса между коалицией и оппозицией. Согласно этому же предложению, БАГАЦ будет уполномочен отменять решения правительства на основании того, что они "крайне неразумны", только при полном составе 15 судей Верховного суда и только при специальном большинстве в две трети состава - 10 судей.



По мнению тех, кто занимается этим вопросом, таким образом, удастся достичь баланса. С одной стороны, это удовлетворит требование коалиции о том, чтобы вмешательство по соображениям разумности было редким и глубоко аргументированным. С другой стороны, эта формула даст противникам правовой революции почувствовать, что независимость Верховного суда не нарушена, и предотвратит произвол при принятии правительством политических решений и назначении высших должностных лиц.



Высокопоставленные представители в юридических кругах дают понять, что это предложение дополняет другое, обсуждаемое в эти дни, - предложение профессора Идидия Штерна, президента "Института политики еврейского народа", и адвоката Раза Назри, бывшего старшего заместителя юридического советника правительства.



Согласно их предложению, которое обсуждалось в последние дни на кулуарных встречах, призванных найти компромиссный вариант, предлагается изменить основание разумности таким образом, чтобы нельзя было признать недействительными решения правительства по почину суда, а также решения министров, находящихся в их подчинении, при условии, что решения этих министров: (а) касаются вопросов политики, (б) обсуждались и были одобрены правительством на пленарном заседании. Решения правительства по вопросам назначений будут "защищены" только в том случае, если они также требуют одобрения Кнессета [как, например, назначение министров].