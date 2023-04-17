



СМИ: Правительство Беннета работало лучше, чем правительство Нетаниягу

Ситуация в сфере безопасности продолжает в Израиле продолжает оставаться очень напряженной. В начале недели премьер-министр Нетаниягу провел пресс-конференцию, на которой обвинил правительство Бен-Лапида в увеличении числа террористических инцидентов в стране.



Однако, согласно опросу, который был опубликован программой Ульпан Шиши - общественность думает иначе: 58% респондентов не согласны с этим утверждением, по сравнению с 35% тех, кто согласен.



Среди избирателей блока, выступающего против Нетаниягу - 89% не согласились, а среди блока избирателей Нетаниягу 58% согласились с тем, что в сложившейся ситуации виновато предыдущее правительство.



Кроме того, респондентов спросили, какое правительство, по их мнению, действовало лучше в целом, а не только в ситуации с безопасностью. Из всей выборки 45% считают, что правительство Беннета-Лапида работало лучше, по сравнению с 35%, которые считают, что лучше работает правительство Нетаниягу. Среди избирателей блока Нетаниягу - 67% считают, что нынешнее правительство работает лучше, а среди избирателей оппозиционного блока Нетаниягу - 86% предпочитают предыдущее правительство.

