



Правительство выделит 32 миллиона шекелей на восстановление древней Самарии

На своем сегодняшнем заседании, в воскресенье, 7 мая, правительство утвердило план восстановления национального парка в Самарии на сумму 32 миллиона шекелей после разрушения, устроенного там арабами.



Для получения такого бюджета министры Идит Сильман, Хаим Кац и Амихай Элияху тесно сотрудничали в последние месяцы с главой регионального совета Самарии Йосси Даганом. К решению и распределению бюджета присоединились министр поселений Орит Струк, министр культуры и спорта Мики Зоар, министр иностранных дел Эли Коэн, министр экономики Нир Баркат, министр инноваций, науки и технологий Офир Акунис и министр по делам диаспоры Амихай Шикли.



Йоси Даган сказал после выделения 32 миллионов шекелей на восстановление древней Самарии: “Это историческое решение, которое раз и навсегда изменит облик древней Самарии и, фактически, вернет в лоно государства Израиль и человечества в целом историческое место первостепенной важности, которым годами пренебрегали. Каждый представитель культуры должен быть счастлив в этот день”.



“Региональный совет Самарии будет работать вместе с управлением природы и парков и всеми государственными министерствами, чтобы превратить это место в привлекательный туристический объект. Мы уже готовим подробные планы по восстановлению этого места и привлечению десятков тысяч туристов в год”, - добавил Даган.



Теперь будет выделено около 32 миллионов шекелей для повторного открытия объекта для широкой общественности после многих лет, в течение которых он был закрыт. Средства будут использованы для того, чтобы превратить это место в центр притяжения для посетителей, а также восстановить археологические находки, построить подъездную дорогу и создать устойчивую модель для финансирования текущих расходов. Также будут приняты меры по усилению правопорядка в этом районе и предотвращению незаконного строительства.



