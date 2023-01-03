



Правительство утвердило список заместителей министров

Днем, 3 января, правительство, кроме состава военно-политического кабинета, также утвердило список заместителей министров.



В него, в частности, вошли:



Ави Маоз - замминистра в канцелярии премьер-министра;

Моше Арбель - заместитель министра здравоохранения;

Моше Абутболь - заместитель министра сельского хозяйства;

Яаков Теслер - заместитель министра культуры и спорта;

Ури Маклев - заместитель министра в канцелярии премьер-министра и заместитель министра транспорта;

Михаль Вальдигер - заместитель министра финансов.

