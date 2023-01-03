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Правительство утвердило список заместителей министров
03.01.2023 12:18 Алина Груднева

Правительство утвердило список заместителей министров

Днем, 3 января, правительство, кроме состава военно-политического кабинета, также утвердило список заместителей министров. 

В него, в частности, вошли:

Ави Маоз - замминистра в канцелярии премьер-министра;
Моше Арбель - заместитель министра здравоохранения;
Моше Абутболь - заместитель министра сельского хозяйства;
Яаков Теслер - заместитель министра культуры и спорта;
Ури Маклев - заместитель министра в канцелярии премьер-министра и заместитель министра транспорта;
Михаль Вальдигер - заместитель министра финансов.
 

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