Правительство утвердило список заместителей министров
Днем, 3 января, правительство, кроме состава военно-политического кабинета, также утвердило список заместителей министров.
В него, в частности, вошли:
Ави Маоз - замминистра в канцелярии премьер-министра;
Моше Арбель - заместитель министра здравоохранения;
Моше Абутболь - заместитель министра сельского хозяйства;
Яаков Теслер - заместитель министра культуры и спорта;
Ури Маклев - заместитель министра в канцелярии премьер-министра и заместитель министра транспорта;
Михаль Вальдигер - заместитель министра финансов.