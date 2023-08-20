



Правительство утвердило план развития Восточного Иерусалима на 3,2 млрд шекелей

Правительство утверждает пятилетний план развития Восточного Иерусалима на сумму почти 3,2 миллиарда шекелей.



Деньги будут выделены на развитие инфраструктуры, жилищное строительство, здравоохранение и образование, среди прочих областей.



“Это решение изменит лицо Иерусалима, — заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в прямом эфире после сегодняшнего заседания кабинета министров. - Мы объединяем Иерусалим”.



Реализация плана была задержана на два месяца Смотричем, который пытался перераспределить 200 миллионов шекелей из академической программы, ссылаясь на предполагаемое присутствие “радикальных исламских ячеек”.



Смотрич, глава ультраправой партии Религиозный сионизм, недавно заявил, что не будет выделять еще 200 млн шекелей на развитие арабских муниципалитетов, утверждая, что деньги пойдут организованным преступным группировкам или будут использованы для поддержки терроризма. Средства, направленные на развитие экономики, модернизацию инфраструктуры и борьбу с преступностью в арабских общинах по всей стране, были одобрены предыдущим правительством, в которое наряду с левой, центристской и правой партиями входила партия РААМ.



Арабские муниципальные лидеры объявили завтрашнюю всеобщую забастовку в знак протеста против замораживания финансирования, а сегодня местные власти объявили, что проведут двухчасовую предупредительную забастовку в знак солидарности.



