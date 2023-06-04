



Правительство утвердило состав комитета для решения кризиса стоимости жизни

По словам премьер-министра Биньямина Нетаниягу, кабинет министров Израиля в воскресенье одобрил формирование нового министерского комитета по "борьбе с высокой стоимостью жизни", который должен собраться в конце этой недели. Комитет установит “единую государственную политику” и будет координировать действия министерств по этому вопросу, включая, среди прочего, “шаги по усилению конкуренции, снижению “экономической концентрации, совершенствованию и сокращению регулирования различных секторов экономики и снятию ограничений на импорт”.



Комитет также “рассмотрит правовые и нормативные механизмы”, влияющие на стоимость жизни, и “разработает предложения по структурным изменениям и реформам”. Он также намеревается поручить Управлению по вопросам конкуренции представить схему уровней конкуренции в различных секторах экономики, чтобы предоставить министрам “широкую и надежную фактическую базу”.



Комитет возглавит Биньямин Нетаниягу, и в него войдут 12 других министров, в том числе министр финансов Бецалель Смотрич, министр экономики Нир Баркат, министр сельского хозяйства Ави Дихтер, министр охраны окружающей среды Идит Силман и министр энергетики Исраэль Кац.



В него также войдут ряд постоянных приглашенных специалистов, в том числе генеральные директора канцелярии премьер-министра и министерств финансов, экономики и сельского хозяйства, а также глава Национального экономического совета Израиля, глава бюджетного отдела министерства финансов и управляющий Банком Израиля.



Члены оппозиции указали на прошлой неделе, после того как Нетаниягу объявил о намерении кабинета сформировать Комитет, что такая структура уже существует –уставный социально-экономический кабинет, который возглавляет премьер-министр и который не собирался с момента формирования правительства в конце декабря. Члены Кнессета от оппозиции заявили, что создание еще одного комитета “не решением, а попытка показать, что он что-то делает”.

