



Правительство укрепит сотни автобусных остановок в Иерусалиме

Канцелярия премьер-министра и муниципалитет Иерусалима договорились о нескольких шагах по усилению безопасности в столице после недавних террористических атак.



План будет включать усиление полицейских сил и укрепление 300 автобусных остановок, чтобы помочь защитить людей от таранных атак, таких как теракт в пятницу , в результате которой погибли три человека, в том числе двое маленьких детей.



Позже будут укреплены 700 дополнительных остановок в районах, где потребность считается менее острой.