Правительство укрепит сотни автобусных остановок в Иерусалиме
Канцелярия премьер-министра и муниципалитет Иерусалима договорились о нескольких шагах по усилению безопасности в столице после недавних террористических атак.
План будет включать усиление полицейских сил и укрепление 300 автобусных остановок, чтобы помочь защитить людей от таранных атак, таких как теракт в пятницу , в результате которой погибли три человека, в том числе двое маленьких детей.
Позже будут укреплены 700 дополнительных остановок в районах, где потребность считается менее острой.