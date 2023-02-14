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Правительство укрепит сотни автобусных остановок в Иерусалиме
14.02.2023 17:53 Наталья Богинская

Правительство укрепит сотни автобусных остановок в Иерусалиме

Канцелярия премьер-министра и муниципалитет Иерусалима договорились о нескольких шагах по усилению безопасности в столице после недавних террористических атак.

План будет включать усиление полицейских сил и укрепление 300 автобусных остановок, чтобы помочь защитить людей от таранных атак, таких как теракт в пятницу , в результате которой погибли три человека, в том числе двое маленьких детей.

Позже будут укреплены 700 дополнительных остановок в районах, где потребность считается менее острой.

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