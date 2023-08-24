



Правительство Украины уже подготовило план развития Крыма

Правительство Украины разрабатывает экономическую модель развития Крыма в рамках Стратегии восстановления полуострова после его деоккупации, которая состоит из пяти ключевых пунктов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Первым пунктом, по словам премьера, является Крым как новый туристический центр Европы.



"Превратим полуостров в курорт, где можно отдыхать круглый год. Это новая гостиничная инфраструктура и новые публичные пространства под брендом Крым365", - добавил он.



Второй составляющей модели является Крым как часть европейского транспортного пространства, интегрированного в TEN-T. "Строительство четырех автобанов, двух аэропортов международного уровня, демонтаж Крымского моста для безопасного мореходства в Черном и Азовском морях", - отметил премьер.



Также, по словам Шмыгаля, важными составляющими будут энергетика и развитие аграрного сектора.



"Интеграция Крыма в систему ENTSO-E и ставка на возобновляемые источники энергии. Разработка черноморского газового шельфа с привлечением новейших технологий. Благодаря этому Крым станет нетто-экспортером энергоресурсов… Готовим проект восстановления Каховской ГЭС для орошения Юга Украины. Сделаем ставку на малые фермерские хозяйства, масштабируем на Крым программу работы по поддержке виноградарства", - заявил он.



Кроме того, власти планируют создать в Крыму IТ-хабы европейского и мирового уровня, в частности, будет введен специальный режим привлечения инвестиций в науку, образование и инновации, чтобы полуостров стал украинской Кремниевой долиной.



"Эти изменения будут постепенными, но уже сейчас есть видение, которое позволит оценить эффективность нашего движения вперед", - подытожил Шмыгаль.