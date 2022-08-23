



Правительство Украины предупредило об опасности паломничества в Умань



Правительство Украины издало официальное предупреждение для еврейских паломников, которые по традиции каждый год съезжаются на Рош Ха Шана в Умань.



В заявлении говорится: “Продолжающаяся военная агрессия России предотвращает возможность гарантировать безопасность иностранных граждан на территории Украины”.



Потенциальных паломников предупреждают о том, что в Украине “существует реальная опасность для жизни”.



Внимание тех, кто решит все же проигнорировать предупреждение, обращают на то, что на территории Украины действуют законы военного времени, комендантские часы, патрули, запреты на проведение массовых мероприятий и принудительные меры в отношении лиц, отказывающихся соблюдать перечисленные ограничения.

