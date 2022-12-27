



Правительство создаст новые должности в Министерстве религий – отчет

Ожидается, что новое правительство создаст две новые должности в Министерстве религий – главных раввинов эфиопской и французской еврейской общины в Израиле.



Лидеру ШАС Арье Дери “удалось получить дополнительные новые должности” в Министерстве религий, которым, как ожидается, будет руководить ШАС. Эти два раввина будут получать государственную зарплату, равную зарплате главного раввина города.



На текущий момент есть два главных раввина Израиля, ашкеназский и сефардский. При этом в Израиле проживает несколько сотен тысяч французских репатриантов и около 160, согласно данным Центрального статистического бюро.



“Назначения на должности будут производиться министром по делам религии после консультации с главным раввинатом”, – говорится в отчете.



Причина учреждения должности французского главного раввина состоит в том, что ШАС планирует установить дальнейшие связи с французскими репатриантами в Израиле.



Для них это еще один способ укрепить свою поддержку в этих сообществах. Большинство евреев во Франции и многие из репатриантов имеют североафриканское происхождение и, следовательно, потенциально могут иметь прочные связи с партией ШАС.



Раввин Давид Йосеф дал указание лидеру ШАС воздерживаться от подачи законопроектов, которые нанесли бы ущерб светскому населению Израиля.

