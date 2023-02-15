



Правительство Швейцарии отказалось от конфискации российских активов

Правительство Швейцарии отказалось от конфискации российских активов из-за того, что это якобы нарушает конституцию и подрывает существующий правопорядок. Об этом говорится в объяснении Федерального совета Швейцарии, передает Европейская правда.



Как отмечается, на фоне международных дискуссий и нескольких парламентских запросов Федеральный совет обратился в администрацию с просьбой изучить правовую ситуацию в отношении активов, которые сейчас заморожены в Швейцарии в результате санкций против России. Внутренняя рабочая группа, возглавляемая федеральным офисом юстиции, проинформировала Федеральный совет о своих выводах.



"Рабочая группа, представлявшая Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), Государственный секретариат по международным финансам (SIF) и Директорат международного права (DIL) под руководством федерального офиса юстиции, пришла к выводу, что экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима по швейцарскому законодательству. Конфискация замороженных частных активов противоречит Федеральной конституции и действующему правопорядку и нарушает международные обязательства Швейцарии", - говорится в пояснении.



В то же время Швейцария продолжит рассматривать возможность конфискации валютных резервов центрального банка России и других государственных активов и введения более жестких уголовных наказаний за нарушение санкций.



"Швейцария внимательно следит за этими предложениями и высказывает свое мнение в ходе дискуссий. Соответствующие ведомства будут регулярно информировать Федеральный совет о международном развитии событий в этой сфере", - говорится в сообщении.



"Независимо от дискуссий относительно замороженных российских активов, Федеральный совет подтвердил свое намерение продолжать поддержку Украины", - добавили также в швейцарском правительстве.



Ранее министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявлял, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины, но банки категорически против такого предложения.