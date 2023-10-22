



Правительство Швеции уверено в одобрении членства в НАТО в ближайшие недели

Шведское правительство по-прежнему уверено в присоединении к Североатлантическому альянсу, выражая оптимизм по поводу того, что турецкий парламент вскоре ратифицирует протокол о членстве Стокгольма. Несмотря на задержки в этом процессе, источники в правительстве сообщили, что скандинавская страна ожидает одобрения своего членства в НАТО в течение следующих нескольких недель



Этот позитивный прогноз совпадает с визитом Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Швецию, запланированным на вторник, 24 октября. Его визит рассматривается как поворотный момент в процессе вступления Швеции в альянс.



«Мы ожидаем, что ратификация заявки Швеции на членство в НАТО начнется в ближайшее время и завершится в течение нескольких недель», — подтвердил изданию Expressen источник в шведском правительстве, подчеркнув приверженность правительства пути интеграции в НАТО.