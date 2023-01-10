



Правительство РФ поддержало признание экстремизмом карт, "оспаривающих границы"

Кремлевское правительство поддержало с учетом будущей доработки законопроект, относящий к экстремистским материалам публично распространяемые карты, оспаривающие территориальную целостность России.



Как отметили в кабмине, "картографические и иные подобные материалы, как правило, выполняют исключительно информативную функцию". В то же время их включение в понятие "экстремистские материалы" на основании предлагаемого критерия "подразумевает наличие у конкретного субъекта умысла" на оспаривание целостности территории страны.



При этом в проекте не указаны характеристики, которые позволили бы однозначно рассматривать распространение или демонстрацию таких материалов как правонарушение.



"Это может препятствовать формированию единой правоприменительной практики. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний", — сообщается в отзыве на проект.



Также, в частности, неясно, будут ли подпадать под действие нормы материалы, находящиеся в обороте и изданные ранее, до аннексии Россией новых территорий.



За распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России, депутаты предложили штрафовать или заключать под стражу физлиц на срок до 15 суток. Для юридических лиц выплаты могут достичь миллиона рублей.