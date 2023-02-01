



Правительство решит судьбу деревни Хан аль-Ахмар

Государство Израиль должно ответить в среду на петицию БАГАЦа, призывающую правительство выполнить приказ о сносе незаконной деревни Хан аль-Ахмар.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В течение многих лет различные правительства Израиля просили суд разрешить им отложить снос деревни, построенной на государственной земле, принадлежащей городу Маале-Адумим в коридоре E-1.



В то время как БАГАЦотклонил апелляцию жителей и оставил в силе решения судов низшей инстанции об эвакуации Хан аль-Ахмара, предыдущие правительства получили отсрочки на выполнение решений.



В среду правительство должно ответить на петицию "Регавим", либо пообещав провести снос в установленные сроки, либо запросив еще одну отсрочку.