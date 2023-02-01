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Правительство решит судьбу деревни Хан аль-Ахмар
01.02.2023 10:48 Ольга Белозерова

Правительство решит судьбу деревни Хан аль-Ахмар

Государство Израиль должно ответить в среду на петицию БАГАЦа, призывающую правительство выполнить приказ о сносе незаконной деревни Хан аль-Ахмар.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

В течение многих лет различные правительства Израиля просили суд разрешить им отложить снос деревни, построенной на государственной земле, принадлежащей городу Маале-Адумим в коридоре E-1.

В то время как БАГАЦотклонил апелляцию жителей и оставил в силе решения судов низшей инстанции об эвакуации Хан аль-Ахмара, предыдущие правительства получили отсрочки на выполнение решений.

В среду правительство должно ответить на петицию "Регавим", либо пообещав провести снос в установленные сроки, либо запросив еще одну отсрочку.

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