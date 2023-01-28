



Правительство рассматривает возможность смягчения судебной реформы

Представители партии “Ликуд”, в том числе главы местных органов власти, призывают к более широкому консенсусу по судебной реформе. В последние несколько дней деятели “Ликуд” говорили с учеными, юристами и бизнесменами, главами местных властей и политиками о том, как смягчить планы Левина. В переговорах также участвует президент Ицхак Герцог.



Обсуждается пункт о приоритете и большинстве в Кнессете, необходимом для отмены решений Высокого суда, наряду с большинством голосов, необходимых в суде для отмены законов, и изменение статуса юрисконсультов в правительственных министерствах. Левин предлагает сделать их личными назначениями министров правительства вместо независимых государственных служащих. Самый сложный вопрос – это метод отбора и назначения судей, от которого стороны переговоров не могут сдвинуться с места.



Представители правительства отклонили требование отложить реформу и обсуждение в Кнессете Конституции, Комиссии по законодательству и правосудию и вместо этого создать общественный комитет для вынесения рекомендаций по изменениям в правовой системе. Контрпредложение представителей “Ликуд” состоит в том, чтобы договориться о некоторых изменениях в обмен на то, что некоторые представители оппозиции воздержатся при голосовании.



Но самое главное, что переговоры вообще ведутся. Буквально на этой неделе Нетаниягу призвал противников внести свои собственные предложения об изменениях, и сейчас они обсуждаются.