



Правительство просит у БАГАЦа отсрочки сноса деревни Хан аль-Ахмар

Правительство ответило на петицию "Регавим" от БАГАЦ и просит отсрочки сноса незаконно построенной деревни бедуинов Хан аль-Ахмар.



Правительство просит четырехмесячного продления, девятого с тех пор, как суд одобрил снос деревни.



Этот шаг был сделан несмотря на то, что несколько крайне правых членов нового правительства, в том числе министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, активно ходатайствовали о проведении эвакуации и критикуют задержки, запрошенные предыдущими правительствами.



По сообщениям еврейских СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отклонил их ходатайства.



Критики отношения государства к этому делу говорят, что снос неоднократно откладывался, чтобы избежать международного инцидента, поскольку деревня получила общественную поддержку со стороны правозащитников, пропалестинских групп и Европейского Союза.



В 2018 году Верховный суд одобрил снос деревни, расположенной недалеко от Маале-Адумим, где, как считается, проживает около 200 жителей-бедуинов. С 2018 года правительства во главе с Нетаниягу, а затем его преемниками Нафтали Беннеттом и Яиром Лапидом потребовали отсрочки сноса.



Власти утверждают, что постройки, в основном импровизированные лачуги и палатки, были построены без разрешений и представляют угрозу для жителей села из-за близости к шоссе.

