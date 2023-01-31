



Правительство продлит “временный” закон по COVID, несмотря на возражения врачей

Ассоциация врачей общественного здравоохранения потребовала отмены закона, предоставляющего правительству чрезвычайные полномочия в связи с пандемией COVID-19. Однако, правительство намеревается продлить его действие еще на год, подав в Кнессет соответствующее решение.



Ассоциация врачей отправила письмо в Министерство здравоохранения с рекомендацией отменить закон как “не имеющий медицинского обоснования” и “подрывающий доверие населения” к системе общественного здравоохранения, сообщает Kan.



Срок действия “чрезвычайного” закона, дающего правительству право вводить ограничения на свободу передвижения, “зеленые паспорта”, локдауны и аналогичные меры, истекает через две недели. На воскресном заседании кабинета 29 января министры решили продлить закон еще на год, хотя все ограничения, связанные с коронавирусом были отменены в Израиле еще предыдущим правительством.



Минздрав перестал рассматривать COVID-19 как угрозу системе общественного здравоохранения. Национальный штаб разъяснительной работы по пандемии продолжает свою работу и возражает против отмены “временного чрезвычайного” закона

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“Это всего лишь рамочный закон, создающий юридическую основу на случай чрезвычайной эпидемической ситуации, для введения каких-либо ограничений требуется объявить чрезвычайную ситуацию, а для этого потребуется решение правительства и Кнессета”, – считают в Национальном штабе.