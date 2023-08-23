



Правительство поручило ШАБАК помогать полиции в борьбе с преступностью

Министерская группа, созданная для борьбы с преступностью в арабских городах, поручает ШАБАК оказывать помощь полиции в операциях “против преступных организаций во всех аспектах, связанных с муниципальными выборами”.



Об этом заявили в офисе премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Сообщается, что агентство будет действовать согласно своей “миссии и роли в соответствии с законом”.



Этот шаг был предпринят в связи с тем, что Нетаниягу и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвали привлечь ШАБАК к борьбе с преступностью, что явно не входит в компетенцию агентства, хотя согласно закону 2002 года ему поручено “поддерживать государственную безопасность и поддержание порядка демократического режима и его институтов против различных угроз”.



