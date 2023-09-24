



Правительство поддержало закон об использовании технологии распознавания лиц

Министерский комитет по законодательству Израиля на прошлой неделе одобрил поддержку законопроекта, который разрешит и будет регулировать использование технологии распознавания лиц в общественных местах в целях безопасности.



Законопроект, предложенный министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и министром юстиции Яривом Левином, был единственным пунктом в повестке дня специальной сессии, поскольку Кнессет находится на каникулах из-за праздников. Поддержка комитета практически гарантирует окончательное одобрение законопроекта Кнессетом.



Законопроект позволит израильской полиции использовать камеры распознавания лиц для упреждающего и ретроспективного анализа отснятого материала в целях выявления конкретных участников или незаконных действий.



“Полиция сможет отслеживать личности и местонахождение подозреваемых и, следовательно, технологии являются полезным и эффективным инструментом для распознавания и предотвращения преступлений, а также позволяют полиции поддерживать общественный порядок и защищать мир и безопасность населения”, – говорится в предлагаемом законе.



Согласно законопроекту, использование технологии будет ограничено случаями “тяжких преступлений”, которые определяются как правонарушения, влекущие минимальное наказание в виде семи лет лишения свободы, а также конкретным списком других преступлений, предусмотренных законодательством.

“Это технология, к которой не будут относиться легкомысленно, и она является исключительно инструментом борьбы с самыми серьезными опасностями”, – заявил представитель Министерства национальной безопасности.



Текущий законопроект содержит положение, согласно которому все данные, полученные с помощью программного обеспечения для распознавания лиц, должны оставаться конфиденциальными и удаляться в течение 72 часов, если только они не имеют прямого отношения к текущим и конкретным операциям правоохранительных органов. Кроме того, согласно текущему проекту, для использования технологии полиция должна будет указать конкретное место подозреваемого, которое будет одобрено старшим офицером.



Это разрешение будет зависеть от способности правоохранительных органов предоставить “фактическую основу того, что это необходимо для конкретной оперативной цели из-за высокой вероятности того, что будут совершены серьезные преступления, которые ставят под угрозу жизнь человека, общественную безопасность или безопасность государства”. Разрешения будут действительны на срок до шести месяцев, после чего старший офицер может санкционировать еще шесть месяцев.



Еще один пункт законопроекта запрещает использование этой технологии на “мероприятиях по свободе слова”, таких как протесты и демонстрации.





