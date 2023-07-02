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02.07.2023 16:52 Наталья Богинская

Правительство поддержало присягу верности для дипломатических должностей

Правительство поддержало законопроект, заставляющий высокопоставленных израильских дипломатов присягать на верность Израилю как еврейскому и демократическому государству в качестве предварительного условия для получения своих должностей.

Поддержанный министром иностранных дел Эли Коэном и продвигаемый Министерским комитетом по законодательству, законопроект внесет поправки в закон о назначениях на дипломатическую службу, в соответствии с которыми главы дипломатических миссий и консульств должны присягнуть на верность до получения официальных назначений.

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