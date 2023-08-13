



Правительство отложит судебную реформу. На повестке дня льготы населению, - СМИ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен продвигать план по снижению напряженности в Израиле после возвращения из семейного отпуска, сообщает Maariv.



По данным издания, в рамках этого плана премьер-министр, как ожидается, даст указание министрам кабинета "изъять из ящиков планы общественной пользы, продвигать социальные проекты в области жилья и прожиточного минимума".



Кроме того, Нетаниягу приказывает министрам “прекратить участвовать в дебатах по поводу протестов” против судебной реформы.



Один из представителей Ликуда добавил: "Отныне мы должны дать протесту отшуметь, и правительственный поезд начнет двигаться с активностью для населения, делая акцент на экономических и социальных проектах".



Другие источники в партии заявили, что "коалиция берет тайм-аут в судебной реформе, которая будет отложена до конца 2023 года. То есть, независимо от переговорных усилий, с ними или без них, коалиция не будет заниматься законом о составе судейского корпуса до того, как мы зак