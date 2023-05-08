



Правительство одобрило законопроект об унификации номеров экстренных служб

Министерский комитет по законодательным вопросам под председательством министра юстиции Ярива Левина единогласно одобрил законопроект, объединяющий телефонные номера экстренных служб и диспетчерские центры по всему Израилю.



Законопроект о создании единого телефонного номера для неотложной медицинской помощи был внесен в Кнессет 24-го созыва тогдашним председателем Комитета по здравоохранению депутатами Идит Силман. После роспуска Кнессета он был вновь единогласно одобрен министерским Комитетом по законодательным вопросам и теперь будет вынесен на первоначальное голосование на пленуме Кнессета.



Президент и основатель United Hatzalah Эли Бир приветствовал это решение: “Мы долгое время выступали за этот законопроект, чтобы улучшить систему экстренного медицинского реагирования в стране, и призываем всех участников сделать этот законопроект приоритетным, чтобы обстоятельства снова не помешали его полному одобрению и реализации. Это спасет много жизней в Израиле”.