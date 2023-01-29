



Правительство одобрило создание жилищного кабинета во главе с Голдкнопфом

Правительство одобрило предложение министра строительства и жилищного строительства Ицхака Голдкнопфа о создании нового жилищного кабинета во главе с ним.



Это министерский комитет по вопросам жилья, строительства и недвижимости, в который войдут министр финансов, министр внутренних дел, министр энергетики, министр транспорта, министр образования, министр развития Негева и периферии Галилеи, министр охраны окружающей среды, министр поселений и министр сельского хозяйства.