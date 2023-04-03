



Правительство одобрило создание Национальной гвардии Израиля

Кабинет министров Израиля проголосовал в воскресенье за утверждение создания Национальной гвардии Израиля в составе Министерства национальной безопасности под руководством министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



Обязанности Национальной гвардии и контроль над ней будут обсуждаться профессиональным комитетом, состоящим из представителей всех органов безопасности Государства Израиль, Совета национальной безопасности и соответствующих министерств.



Комитет представит свои рекомендации Кабинету министров в течение 90 дней.



Национальная гвардия будет заниматься чрезвычайными ситуациями в стране, в том числе беспорядками.



Вышеупомянутый комитет предложит, будет ли Национальная гвардия подчиняться генеральному инспектору полиции Израиля или другому органу.



