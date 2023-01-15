Новости » Политика
Правительство одобрило назначение Ави Маоза
15.01.2023 18:07 Ольга Белозерова

Правительство одобрило назначение Ави Маоза

Правительственный кабинет одобряет передачу определенных полномочий депутату Кнессета Ави Маозу.

Об этом сообщает Times of Israel.

В заявлении правительства говорится только о том, что оно "решило передать различные обязанности от Министерства образования и Министерства социального равенства канцелярии премьер-министра в соответствии с коалиционными соглашениями".

Министр образования Йоав Киш опроверг сообщения о том, что Ави Маоз получил независимый бюджет.

"Планы остаются в министерстве образования, деньги остаются в министерстве образования - ответственность несет только министерство образования", - сказал он. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы