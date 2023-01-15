



Правительство одобрило назначение Ави Маоза

Правительственный кабинет одобряет передачу определенных полномочий депутату Кнессета Ави Маозу.



Об этом сообщает Times of Israel.



В заявлении правительства говорится только о том, что оно "решило передать различные обязанности от Министерства образования и Министерства социального равенства канцелярии премьер-министра в соответствии с коалиционными соглашениями".



Министр образования Йоав Киш опроверг сообщения о том, что Ави Маоз получил независимый бюджет.



"Планы остаются в министерстве образования, деньги остаются в министерстве образования - ответственность несет только министерство образования", - сказал он.