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Правительство одобрило изменение заработной платы израильских военных
09.07.2023 17:38 Ирина Демьянова

Правительство одобрило изменение заработной платы израильских военных

Предложение о повышении зарплаты младшему офицерскому составу Армии обороны Израиля было одобрено израильским правительством, говорится в воскресном заявлении Министерства финансов.

Изменение было предложено министром финансов Бецалелем Смотричем.

"Это важный и инновационный шаг, который позволит ЦАХАЛу [удовлетворить] меняющиеся потребности и [адаптироваться к] быстрым изменениям как на поле боя, так и на израильском рынке труда", - сказал Смотрич.
 

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