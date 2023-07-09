Правительство одобрило изменение заработной платы израильских военных
Предложение о повышении зарплаты младшему офицерскому составу Армии обороны Израиля было одобрено израильским правительством, говорится в воскресном заявлении Министерства финансов.
Изменение было предложено министром финансов Бецалелем Смотричем.
"Это важный и инновационный шаг, который позволит ЦАХАЛу [удовлетворить] меняющиеся потребности и [адаптироваться к] быстрым изменениям как на поле боя, так и на израильском рынке труда", - сказал Смотрич.