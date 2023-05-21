



Правительство одобрило допфинансирование Стены Плача в размере 60 млн шекелей

Правительство одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об увеличении бюджетных рамок пятилетнего плана по модернизации инфраструктуры и поощрению посещения площади Стены Плача.



Это решение добавляет к предлагаемому бюджету примерно 60 миллионов шекелей. Деньги пойдут на увеличение темпов развития и строительных работ, проводимых на объекте, археологические открытия, модернизацию инфраструктуры, поездки школьников и солдат, а также другие образовательные мероприятия.



На заседании кабинета министров в воскресенье правительство также утвердило и рассмотрело два пятилетних плана города Иерусалима.



Первый план касается района Старого города, который в течение следующих пяти лет получит полмиллиарда шекелей на развитие туризма, инфраструктуры, техническое обслуживание и регулирование.



Второй план касается инвестиций в образование, профессиональную подготовку, инфраструктуру, занятость и экономические вопросы в восточном Иерусалиме.



Правительство дополнительно рассмотрело проект "Ам Олам", призванный связать израильское общество и евреев диаспоры с городом Иерусалимом и израильскими традициями.







