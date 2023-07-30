



Правительство обсудит выделение 164 млн шекелей на религиозное образование

В воскресенье, 30 июля, правительство утвердит дополнительные средства в размере 164 млн шекелей для студентов ешив за счет средств из резервных бюджетов всех министерств.



Согласно предложению, одобренному министром финансов, 79 миллионов шекелей будут направлены на увеличение государственной поддержки ешив, 51 миллион шекелей пойдут на увеличение числа студентов в них, 15 миллионов шекелей будут использованы для финансирования учебы неизраильтян в ешивах, а 19,5 млн шекелей пойдут на финансирование нехаредимских религиозных учреждений, в том числе учреждений для девочек в районе Газы и тех, которые поощряют военную службу.



В проекте решения также говорится, что средства для студентов ешив будут браться из средств, взятых ранее у всех государственных министерств и помещенных в резервные фонды.



Секретарь кабинета министров Йосси Фукс заявил, что сообщения о том, что из бюджетов всех министерств были взяты дополнительные 164 миллиона шекелей, были неверными. По его словам, решение заключалось только в использовании средств, которые уже были взяты в результате сокращения бюджетов всех министерств в феврале, которые уже были согласованы ранее.



В июле “КАН-11” сообщил, что правительство планировало увеличить средства, выделяемые студентам ешив, более чем на 100 миллионов шекелей из-за жалоб партий харедим на недостаточное увеличение средств в предыдущих решениях.



Лидер оппозиции Яир Лапид отреагировал на сообщения о новых фондах.



“Когда мы обратились к правительству с просьбой не допустить сокращения часов специального образования для детей с ограниченными возможностями, ответ был таков – денег нет. Сегодня вечером они объявили, что урежут все правительственные министерства, чтобы выделить 164 миллиона шекелей ешивам. Это правительство, у которого нет сердца”, – написал он в Twitter.



Министр по делам поселений и национальных миссий Орит Штрук также отреагировала на это.



“Мы видим огромную ценность в изучении Торы для девочек, и поэтому накануне выборов мы пообещали женщинам-студентам, что мы увеличим государственную поддержку. Завтра мы сможем выполнить это обещание, потому что то, за что вы голосуете, то и получаете”.

