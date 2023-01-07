



Правительство Нетаниягу уже не в ладах с администрацией Байдена

Новому правительству премьер-министра Биньямина Нетаниягу чуть больше недели, но оно уже доставляет беспокойство администрации Байдена.



Всего через несколько дней после вступления в должность министр национальной безопасности разозлил американских дипломатов посещением священного места в Иерусалиме, что, по мнению некоторых, может быть предвестником других спорных шагов, в том числе масштабного расширения строительства еврейских поселений в Иудее и Самарии.



Кроме того, правительство Нетаниягу приняло карательные меры против палестинцев, которые прямо противоречат нескольким недавним шагам Байдена по улучшению американо-палестинских отношений, включая восстановление помощи Палестинской администрации, которая была сокращена во время президенства Трампа, и разрешение палестинским официальным лицам посещать Соединенные Штаты.



Новое правительство является нежелательным осложнением для команды национальной безопасности Байдена, стремящейся переключить внимание с Ближнего Востока на таких соперников, как Китай и Россия. Это также происходит, когда республиканцы берут под свой контроль Палату представителей и стремятся объявить Байдена недружественным Израилю в преддверии президентских выборов 2024 года.



Готовясь к новым беспорядкам, Байден направляет своего советника по национальной безопасности в Израиль в середине января, чтобы предотвратить потенциально углубляющиеся разногласия между его администрацией и ее главным ближневосточным партнером. По словам представителей администрации США, за этим визитом Джейка Салливана могут последовать другие визиты в Израиль на высоком уровне, в том числе визит госсекретаря Энтони Блинкена.



Их послание выходит за рамки предупреждений о разжигании напряженности в отношениях с палестинцами: речь идет также о том, чтобы не сближаться с Россией, особенно сейчас, когда Москва полагается на главного врага Израиля, Иран, в своей войне с Украиной; и не нарушать хрупкий баланс безопасности на Ближнем Востоке.



На встрече в среду вечером между послами многих ключевых союзников Израиля и новым министром иностранных дел Эли Коэном посланник США Том Найдс призвал Коэна обеспечить продолжение критики в адрес России со стороны Израиль.



"Израиль должен быть на правильной стороне истории", — сказал Найдс.



С тех пор как Нетаньяху выиграл в прошлом году ожесточенные выборы при огромной поддержке израильских правых, официальные лица США стремились смягчить предсказания курса на столкновение, заявляя, что они будут судить о его правительстве по действиям, а не по личностям. Сам Байден говорил о своих многолетних отношениях с Нетаниягу.



Тем не менее, хотя Байден и Нетаньяху знают друг друга много лет, они не близки. Байден и бывшие чиновники администрации Обамы, которые сейчас работают на Байдена, все еще держат обиду на премьер-министра, который во время своего предыдущего пребывания в качестве лидера Израиля стремился сорвать их знаковое внешнеполитическое достижение: ядерную сделку с Ираном.



В четверг заместитель посла США в ООН Роберт Вуд на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном арабскими государствами для осуждения посещения святых мест Бен-Гвиром, подчеркнул твердую поддержку Байденом "исторического статус-кво" на Храмовой горе.



Вуд отметил, что Нетаньяху пообещал сохранить статус-кво: и выразил надежду, что правительство Израиля выполнит это обязательство.



И Блинкен, и Вуд также подчеркнули, что администрация уделяет приоритетное внимание сохранению возможности решения на основе двух государств.

Но в пятницу кабинет безопасности Нетаниягу одобрил ряд карательных мер против палестинского руководства в отместку за то, что палестинцы настаивают на том, чтобы высший судебный орган ООН дал заключение об израильской оккупации Иудеи и Самарии. Эти шаги подчеркнули жесткую позицию по отношению к палестинцам в ответ на рост насилия в Иудее и Самарии.



Кабинет безопасности решил удержать миллионы долларов, предназначенные для ПА и перевести эти средства на программу компенсации для семей израильских жертв палестинских террористических атак. И он откажет в льготах, в том числе в разрешениях на поездки, палестинским чиновникам, которые "ведут политическую и юридическую войну против Израиля".



Алон Лиэль, бывший генеральный директор министерства иностранных дел, заявил, что дальнейшее сближение США с палестинцами может быть единственным способом повлиять на Нетаниягу: "Если они действительно хотят оказать давление на Израиль, Байден завтра же должен сказать, что в ближайшие месяцы собирается рассмотреть возможность открытия посольства Палестины в Вашингтоне. Тогда они увидят, как здесь трясется земля".