



Правительство Нетаниягу впервые назначит женщину гендирктором министерства

Сообщается, что члены нового правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу намерены назначить первую женщину генеральным директором министерства после того, как подверглись резкой критике за то, что до сих пор на эту должность назначались только мужчины в более чем двух десятках министерств.



Общественная телекомпания "Кан" сообщила в среду, что министр Галит Дисталь Атбариан из партии "Ликуд" получила добро на назначение Шарон Узиэль Пелед генеральным директором Министерства общественной дипломатии, которому будет поручено противодействие антиизраильскому дискурсу и кампаниям бойкота.



Из 31 министерства в действующем правительстве, которое было приведено к присяге в конце декабря, министерство Дисталь Атбариан первым назначило женщину генеральным директором. Она присоединится к 23 гендиректорам-мужчинам, уже назначенным на руководящие должности в правительстве Нетаниягу. Еще семь генеральных директоров еще не назначены, и ожидается, что они будут названы в ближайшие недели.



Из нынешних 32 министров в новом правительстве кроме Галит Дисталь Атбариан шесть женщин: министр транспорта Мири Регев, министр охраны окружающей среды Идит Сильман, министр разведки Гила Гамлиэль, министр национальных задач Орит Струк и министр в канцелярии премьер-министра Мэй Голан.



Кабинет Нетаньи является вторым по величине в истории Израиля после правительства единства 2020 года во главе с Нетаниягу, в котором было 34 министра.



На прошлой неделе Израильская женская организация направила Нетаниягу письмо с требованием исправить "недопредставленность" женщин-руководителей министерств.



"Такое низкое представительство женщин среди директоров правительственных министерств является вопиющим нарушением мандата на справедливое представительство", — говорится в письме организации, опубликованном новостным сайтом Walla.



В последнем правительстве было девять женщин в кабинете из 27 человек. Также было девять женщин, занимавших посты генеральных директоров министерств, что является рекордно высоким показателем.



Две ультраортодоксальные партии в коалиции, ШАС и "Яадут а-Тора", не имеют женщин в своих избирательных списках, а как крайне правая религиозная партия "Оцма Иегудит" имеет только одну женщину в списке. Среди 64 депутатов коалиции, когда она была приведена к присяге, только девять были женщинами.