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Правительство Нетаниягу приведут к присяге 29 декабря
26.12.2022 12:00 Аркадий Бочаровский

Правительство Нетаниягу приведут к присяге 29 декабря

Депутаты Кнессета от  коалиции получили утром 26 декабря  сообщение, согласно которому присяга 37-го правительства состоится в этот четверг, 29 декабря в 11:00. 

Это сообщение появилось на фоне информации о прогрессе в переговорах кандидата в премьер-министры Биньямина Нетаниягу с "Дегель А-Тора".

В то же время, сегодня среди членов Кнессета , входящих в группу Нетаниягу, возникло возмущение после того, как, по их словам, будущая оппозиция противодействует перерыву  в комитетах Кнессета. По словам членов группы Нетаниягу, некоторые из них намеревались покинуть комитеты, чтобы присутствовать на похоронах покойного раввина Хаима Друкмана. 
 

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