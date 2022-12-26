



Правительство Нетаниягу приведут к присяге 29 декабря

Депутаты Кнессета от коалиции получили утром 26 декабря сообщение, согласно которому присяга 37-го правительства состоится в этот четверг, 29 декабря в 11:00.



Это сообщение появилось на фоне информации о прогрессе в переговорах кандидата в премьер-министры Биньямина Нетаниягу с "Дегель А-Тора".



В то же время, сегодня среди членов Кнессета , входящих в группу Нетаниягу, возникло возмущение после того, как, по их словам, будущая оппозиция противодействует перерыву в комитетах Кнессета. По словам членов группы Нетаниягу, некоторые из них намеревались покинуть комитеты, чтобы присутствовать на похоронах покойного раввина Хаима Друкмана.

