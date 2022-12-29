Новости » Политика
Правительство Нетаниягу официально приведено к присяге
29.12.2022 16:43 Алина Груднева

Правительство Нетаниягу официально приведено к присяге

После назначения Амира Оханы спикером Кнессета новое правительство было официально приведено к присяге.

Это положило начало шестому сроку Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра.

Правительству подтвердили доверие 63 из 64 членов коалиции. Первое заседание, как ожидается, стартует сегодня, 29 декабря, в 19:00.

Выступая на пленуме перед приведением к присяге, Нетаниягу представил три главных приоритета для своего нового правительства. В частности, речь шла о прекращении ядерной программы Ирана, развитии государственной инфраструктуры и восстановлении внутренней безопасности.

  До этого выступили Яир Лапид и Нафтали Беннет. Первый заявил, что передает государство с сильной экономикой и одним из лучших дипломатических статусов. Он покинул пленум, не пожав своему преемнику руку. Беннет пожелал новому правительству удачи.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы