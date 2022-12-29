



Правительство Нетаниягу официально приведено к присяге

После назначения Амира Оханы спикером Кнессета новое правительство было официально приведено к присяге.



Это положило начало шестому сроку Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра.



Правительству подтвердили доверие 63 из 64 членов коалиции. Первое заседание, как ожидается, стартует сегодня, 29 декабря, в 19:00.



Выступая на пленуме перед приведением к присяге, Нетаниягу представил три главных приоритета для своего нового правительства. В частности, речь шла о прекращении ядерной программы Ирана, развитии государственной инфраструктуры и восстановлении внутренней безопасности.

בפעם השישית: בנימין נתניהו מצהיר אמונים בתור ראש הממשלה pic.twitter.com/f6RbexOmcd — כאן חדשות (@kann_news) December 29, 2022

נתניהו מברך לקראת סוף הנאום במליאה: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" pic.twitter.com/PqwZ3fhk39 — כאן חדשות (@kann_news) December 29, 2022