



Правительство не будет замораживать строительство в Иудее и Самарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал президенту США Джо Байдену, что Израиль не планирует больше продвигать планы по строительству жилья для поселенцев в Иудее и Самарии. Он также пояснил, что в этом году Израиль больше не будет разрешать создание аванпостов.



Правые политики тут же обвинили Нетаниягу в “замораживании” поселенческой деятельности .



“Правительство не замораживает поселения на земле Израиля. Точка”, — написала в Twitter министр национальной миссии Орит Cтрук.

В аппарате премьер-министра сразу же уточнили, что “заморозки” застройки в населенных пунктах нет и не будет.



По словам Цахи Анегби поддержал это заявление, подчеркнув, что Нетаниягу “никоим образом не обязывался замораживать строительство в Иудее и Самарии”.



Он пояснил, что “с начала года 14 500 единиц жилья были предложены Высшим советом по планированию гражданской администрации «на двух заседаниях, последнее из которых состоялось всего несколько недель назад”.



"В рамках прозрачности, практикуемой между израильским правительством и американской администрацией по вопросу поселений, - премьер-министр дал понять президенту Байдену, что в ближайшие месяцы не ожидается ни заседания Высшего совета по планированию или решения о регулировании аванпостов", - добавил Анегби.



