



Правительство начнет регулировать статус молодых поселений

В течение ближайшей недели израильское правительство начнет урегулировать статус десятков поселений в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает газета "Исраэль Хайом".



Ожидается, что в следующее воскресенье Ицхак Вассерлауф из партии "Оцма Йехудит", министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости, представит кабинету министров три вопроса, каждый из которых имеет центральное значение для регуляризации: продвижение плана развития, включая подключение к инфраструктуре; модернизация инфраструктуры и планы строительства общественных зданий; и создание отдела в своем министерстве, ориентированного на так называемые "молодые поселения".



Согласно коалиционному соглашению, подписанному между "Оцма Йехудит" и "Ликудом", правительство обязано урегулировать статус молодых поселений в относительно короткие сроки.



В соглашении говорится, что в течение 30 дней после формирования правительства будет выбрана команда министров во главе с премьер-министром, а в течение 60 дней будет принято решение о легализации поселений "старшего поколения".



В течение 18 месяцев после формирования правительства вся базовая инфраструктура молодых поселений должна быть поставлена ​​на прочную основу, включая стабильное подключение к воде и электричеству, возведение необходимых общественных зданий и обеспечение другой жизненно важной инфраструктуры.



Согласно коалиционным договоренностям, правительство будет финансировать планирование, установку, обновление и модернизацию инфраструктуры и функций, связанных с безопасностью, и выделит на эти цели около 180 миллионов шекелей.



