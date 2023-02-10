



Правительство Молдовы уходит в отставку из-за экономических потрясений

Прозападное правительство Молдовы ушло в отставку в пятницу после бурных 18 месяцев пребывания у власти, отмеченных экономическими потрясениями и отголосками войны в соседней Украине.



Президент Майя Санду приняла отставку премьер-министра Натальи Гаврилитэ и назначила на ее место 48-летнего помощника президента и бывшего министра внутренних дел Дорина Речана.



Речан, который, как ожидается, быстро получит одобрение парламента, заявил, что будет настаивать на вступлении Молдовы в Европейский Союз и оживлении экономики.



"У нового правительства будет три приоритета: порядок и дисциплина, новая жизнь и экономика, а также мир и стабильность", — заявил на брифинге советник Санду по вопросам обороны и секретарь Совета безопасности Молдовы Речан.



Его задачи включают борьбу с тем, что Молдова трактует как попытки России дестабилизировать страну с населением 2,5 миллиона человек, которая граничит с Украиной и Румынией и раньше входила в состав СССР.



Россия, у которой есть войска в отколовшемся от Молдовы регионе Приднестровье, возмущена возможностью вступления бывших советских республик в ЕС.



Напряженность еще больше возросла в пятницу, когда Кишинев заявил, что российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы, прежде чем попасть в Украину, и вызвал посла России в знак протеста.



МИД осудил "последние недружественные действия и заявления в отношении Молдовы" и назвал их "абсолютно неприемлемыми".



Санду поблагодарила уходящее правительство за его усилия во "времена многих кризисов".



"Несмотря на беспрецедентные вызовы, страной управляли ответственно, с большим вниманием и самоотверженной работой. У нас есть стабильность, мир и развитие — там, где другие хотели войны и банкротства", - сказала Санду.



Гаврилита стала премьер-министром в августе 2021 года после того, как ее проевропейская Партия действия и солидарности получила большинство в парламенте с мандатом на искоренение коррупции.



Лидеры ЕС приняли Молдову в качестве кандидата в члены в прошлом году, что стало дипломатическим триумфом Санду. Правительство планировало реформы для ускорения присоединения к блоку из 27 стран и работало над диверсификацией энергоснабжения.



Но Молдове грозит стремительная инфляция, и она изо всех сил пытается справиться с наплывом украинских беженцев. Страна также пострадала от отключения электроэнергии после российских атак на украинские энергетические объекты и изо всех сил пыталась покончить с зависимостью от российского газа.



Резкое повышение цен, особенно на российский газ, привело в прошлом году к уличным протестам, в ходе которых демонстранты призвали правительство и президента уйти в отставку.



Гроза, бывший заместитель министра иностранных дел, предсказал, что новый кабинет будет представлен парламенту к концу следующей недели.

