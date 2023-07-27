



Правительство Израиля заказало десятки водометов

Государство Израиль готовится оснастить себя новым парком водометов стоимостью в десятки миллионов шекелей. Это следует из документов, распространенных главным бухгалтером министерства финансов среди импортеров тяжелой техники. Тендер касается закупки для государства Израиль десятков новых грузовых автомобилей в девяти различных комплектациях, часть из которых - водометы.



Согласно тендеру, Израиль закупит, в частности, шесть грузовиков массой до восьми тонн, 18 грузовиков массой до 12 тонн, восемь из которых имеют рефрижераторные будки, и 22 грузовика массой 15 тонн.



Одним из интересных разделов закупки является то, что в тендере определено как "поливальная машина" (машина для разбрызгивания воды), в то время как согласно документам государство готовится оснастить себя поливальными машинами двух категорий - малые и большие водометы. В тендер включены три 15-тонных грузовых автомобиля с двойным приводом и еще три тяжелых грузовика массой до 18 тонн.



Согласно документам, "автомобили предназначены для Управления правительственного автотранспорта, Полиции Израиля, Тюремной службы, Национального пожарного управления, Министерства обороны и связанных с ними подразделений". Кроме того, в документах приведены технические характеристики: "легкий" водомет имеет двигатель мощностью 290 л.с. и грузоподъемность передней оси 6 300 кг. Тяжелый водомет способен перевозить гораздо больший вес: согласно документам, нагрузка на заднюю ось составляет не менее 11 500 кг, а на переднюю - не менее 7 100 кг.