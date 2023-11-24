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Правительство Израиля: вернем всех заложников
24.11.2023 19:24 Алина Груднева

Правительство Израиля: вернем всех заложников

Правительство Израиля приветствует возвращение 13 граждан из плена террористов.

Об этом сказано в официальном комментарии канцелярии премьер-министра.

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"Правительство Израиля привержено возвращению всех заложников и пропавших без вести лиц", — сказано в заявлении.

В канцелярии подчеркнули, что израильтяне уже прошли первичный осмотр. Их семьи были проинформированы о том, что освобожденные уже в безопасности.

Также среди освобожденных оказались 10 граждан Таиланда и один гражданин Филиппин. Все находятся по пути в больницы.

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