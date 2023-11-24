



Правительство Израиля: вернем всех заложников

Правительство Израиля приветствует возвращение 13 граждан из плена террористов.



Об этом сказано в официальном комментарии канцелярии премьер-министра.



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"Правительство Израиля привержено возвращению всех заложников и пропавших без вести лиц", — сказано в заявлении.



В канцелярии подчеркнули, что израильтяне уже прошли первичный осмотр. Их семьи были проинформированы о том, что освобожденные уже в безопасности.



Также среди освобожденных оказались 10 граждан Таиланда и один гражданин Филиппин. Все находятся по пути в больницы.