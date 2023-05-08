



Правительство Израиля падет в течение нескольких месяцев – Чарльз Бронфман

Чарльз Бронфман, один из самых известных еврейских филантропов, считает, что израильское правительство долго не продержится, поскольку до его падения осталось всего несколько месяцев.



В беседе с Ynet соучредитель организации Taglit-Birthright Israel сказал: "Это не вопрос лет, это вопрос месяцев. Это правительство падет, я в этом уверен. Там есть ребята, которые не должны быть ни в каком правительстве, я уверен, что правительство падет через несколько месяцев".



91-летний филантроп также обвинил коалицию в обмане избирателей, поскольку ее весьма спорный план по пересмотру правовой системы Израиля отсутствовал в предвыборной кампании.



"У меня для вас две новости. Плохая новость заключается в том, что правительство никогда не упоминало об этом законе, и вдруг его бросают из ниоткуда. Избиратели были обмануты", – добавил он. "Хорошая новость заключается в том, что Израиль показал миру, что такое настоящая демократия, он показал миру, как ведет себя Израиль. Сотни тысяч вышли на улицы, все мирно, в полном порядке, без воровства, без грабежей".



"Это потрясающе. Это остановило законодательство, и это также является доказательством того, что закон не будет принят. Я верю, что Израиль станет сильнее, вопрос в том, сколько дней это займет", – считает Бронфман.



Замечания были сделаны во время закрытой беседы в кулуарах церемонии вручения премии Чарльза Бронфмана 2023 года. Премия в размере 100 000 долларов была присуждена Йотаму Полизеру, главному исполнительному директору международной организации по оказанию гуманитарной помощи IsraAID.



Чарльз Бронфман ранее поддерживал израильских политиков, в основном из левой части политического спектра, и выражал оппозицию премьер-министру Биньямину Нетаниягу, хотя редко говорит об этом публично. Несмотря на эти сильные заявления, он уверяет, что нынешнее правое правительство не имеет никакого влияния на его пожертвования или приверженность Израилю.



Тем не менее, портал Бронфмана сообщил в воскресенье, что в нынешнем политическом климате в Израиле становится все труднее убедить его внуков, которые в будущем возглавят семейную благотворительную деятельность, вносить свой вклад в Израиль, как они это делали в прошлом. Taglit-Birthright Israel сообщила о сокращении числа участников программы на 40% по сравнению с прошлым годом из-за "глобальной инфляции и увеличения транспортных расходов".



Taglit-Birthright Israel – некоммерческая организация, которая финансирует поездки в Израиль для еврейской молодежи в возрасте от 18 до 26 лет. Десятидневные поездки включают перелет, проживание в гостинице и двухразовое питание. В этом году только 12 658 участников из США и Канады примут участие в его 10-дневных летних путешествиях по Израилю по сравнению с 18 358 в прошлом году.