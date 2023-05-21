



Правительство инвестирует 2 миллиарда шекелей в арабские районы Иерусалима





Согласно сообщению Walla News, в воскресенье днем ​​израильский кабинет принял новый пятилетний план по инвестированию около 2 миллиардов шекелей в восточную часть Иерусалима, чтобы улучшить жизнь его арабских жителей.



План затронет несколько основных областей качества жизни – улучшение базовой инфраструктуры, такой как дороги, общественный транспорт, водоснабжение, канализация и электроснабжение; развитие возможностей трудоустройства и строительство дополнительных образовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений.



Большая часть средств – по 300 миллионов шекелей от министерств финансов и образования и 200 миллионов шекелей от муниципалитета Иерусалима – пойдет на улучшение качества образования в арабских школах города. Это включает в себя увеличение финансирования преподавания иврита и стимулы для учебных заведений, которые преподают израильскую учебную программу, а не палестинскую или иорданскую.



В прошлом году Министерство Иерусалима и наследия сообщило, что чуть более половины (51%) официальных школ в восточном Иерусалиме преподают по израильской учебной программе. Этот резкий скачок на 34% произошел в ходе предыдущего пятилетнего плана.

Пятилетний план является продолжением пятилетнего правительственного плана “Решение 929”, впервые принятого в 2015 году, по инвестированию миллиардов шекелей в арабский сектор Израиля.