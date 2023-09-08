



Правительство хочет перенести выборы в 12 арабских городах из-за криминала

Правительство 7 сентября обсудило возможность отсрочки муниципальных выборов в некоторых арабских городах, чтобы предотвратить криминальное вмешательство в местное управление. Этот шаг обсуждался министерским комитетом во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в рамках борьбы с безудержной насильственной преступностью в арабских общинах.



В ходе встречи ШАБАК и полиция выразили обеспокоенность по поводу криминального вмешательства в местные органы управления и угроз в адрес кандидатов.



На совещании было предложено отложить выборы на три месяца в 12 арабских муниципалитетах, которые находятся под угрозой. Члены комитета также предложили назначить временные городские советы под непосредственным контролем МВД в населенных пунктах повышенного риска, которые будут замещать мэра и городской совет вместо выборных должностных лиц.



Лидер оппозиции Яир Лапид осудил перспективу переноса выборов, заявив, что правительство не имеет на это полномочий.



“Роль правительства в демократической стране – обеспечить выборы в любой ситуации”, – написал он в твите.



“Если источники в правоохранительных органах и разведке предупредят о реальной и обоснованной обеспокоенности по поводу честности выборов в данном муниципалитете, правительство предпримет необходимые шаги для полного обеспечения права голосовать и быть избранным”, – заявили в МВД.