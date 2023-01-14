



Правительство должно одобрить назначение Ави Маоза

Кабинет должен одобрить в воскресенье передачу отдела министерства образования, курирующего внешнее программирование лидеру "Ноам" Ави Маозу.



Об этом сообщает Times of Israel.



Назначение Маоза куратором ключевого компонента учебной программы учащихся вызвало поток критики и беспокойства, поскольку многие местные муниципалитеты заявили, что не допустят введения анти-ЛГБТ или иного нелиберального контента в свои школы.



Кроме этого, согласно коалиционным соглашениям, Ави Маоз будет назначен заместителем министра в министерстве главы правительства и будет контролировать Управление еврейской национальной идентичности, которое будет создано в канцелярии премьер-министра.