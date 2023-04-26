



Правительство Чехии ввело санкции против главы Русской православной церкви

Правительство Чехии в среду, 26 апреля, ввело санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Он обвиняется в поддержке агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает České noviny.



Патриарх Кирилл стал первым человеком, которого Чехия внесла в свой национальный список санкций.



Ему запрещен въезд в Чехию и любые финансовые операции через чешские структуры. Также будут заморожены любые его активы в стране.



По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, для включения любого субъекта в список санкций условием является тщательно задокументированная деятельность, которая нарушает или угрожает территориальной целостности, суверенитету или независимости.



Согласно документу МИД Чехии патриарх Кирилл является давним союзником российского президента Владимира Путина и своими действиями активно поддерживает российскую агрессию в Украине. Он использует свое влиятельное положение главы РПЦ и своими проповедями и публичными выступлениями дает религиозное оправдание и объяснение российской агрессии.