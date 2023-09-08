



Правительство – БАГАЦу: Отмена закона о “разумности” приведет к анархии

Отмена судом Основного закона приведет Израиль к анархии, заявило правительство в представленном 8 сентября ответе на петиции, призывающие БАГАЦ отменить первый закон, принятый в рамках реформы судебной системы.



Правительство утверждает, что у суда нет установленных законом полномочий для отмены квазиконституционных Основных законов Израиля, и поэтому любой такой вердикт будет основан на незаконодательных и неясных “основных принципах”.



“Все правительственные учреждения могут утверждать, что они имеют право определять, что означают эти принципы. Отсюда короткий путь к анархии”, – говорится в заявлении правительства.



После представления ответа министр юстиции Ярив Левин заявил, что правительство “считает, что, поскольку Государство Израиль является демократической нацией, авторитет правительственных институтов и их происхождение принадлежат суверену, которым является народ – граждане Израиля, избирающие Кнессет”. По этой причине, добавил Левин, “власть и ее происхождение заключаются в принципах, установленных Кнессетом, в Основных законах, и ничто не стоит над ними”. В стране, где правит закон, продолжил министр юстиции, “ни одно учреждение или человек не стоит выше закона”.



“А если закон, согласно доктрине, разработанной уважаемым судом, подчиняется Основным законам, то ни одно учреждение или отдельное лицо не стоит выше Основных законов”, – отметил Левин.