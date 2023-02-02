Правитель Судана подтвердил встречу с делегацией Израиля
Правитель Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сегодня утром встретился с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
Эту информацию подтвердили суданские власти, сообщает Times of Israel.
Это был первый официальный визит израильского дипломата в Судан. Коэн должен вернуться в Израиль сегодня вечером и провести пресс-конференцию по поводу поездки, которую его офис назвал "историческим дипломатическим визитом".
הודעה רשמית מלשכתו של שליט סודאן אל-בורהאן: היום נפגש בח'רטום עם שר החוץ אלי כהן ופמלייתו pic.twitter.com/mYLj3VLPF2— roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) February 2, 2023