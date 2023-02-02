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Правитель Судана подтвердил встречу с делегацией Израиля
02.02.2023 19:02 Ольга Белозерова

Правитель Судана подтвердил встречу с делегацией Израиля

Правитель Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сегодня утром встретился с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Эту информацию подтвердили суданские власти, сообщает Times of Israel.

Это был первый официальный визит израильского дипломата в Судан. Коэн должен вернуться в Израиль сегодня вечером и провести пресс-конференцию по поводу поездки, которую его офис назвал "историческим дипломатическим визитом".

 

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