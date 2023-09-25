



Правильно сделал: Кадыров показал, как его сын избил “пособника Украины”

Рамзан Кадыров подтвердил, что его 15-летний сын Адам избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана.

В своем Telegram-канале глава Чечни опубликовал короткое видео, на котором запечатлено избиение.



“Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку – правдивую и честную. В сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было? Побил и правильно сделал”, – написал Кадыров в комментарии к ролику.



Он сравнил людей, которые посягают на Священное писание, с “мразями, которые не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании”.



“Подобные провокаторы и предатели — больная опухоль на теле, которую нужно прижигать”, – заключил Кадыров, добавив, что гордится поступком своего сына.



Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде. Следствие обвиняет его в том, что он за вознаграждение в десять тысяч рублей от украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде и передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины. Позже ролик с сожжением Корана появился в соцсетях, якобы его “распространила СБУ”.



После задержания Журавеля отправили в СИЗО в Чечне. Как объяснял Следственный комитет, передать дело в Чечню было решено, в частности, из-за “многочисленных обращений” жителей республики с просьбой “признать их потерпевшими”.