



“Правая рука” Кадырова Делимханов впервые за месяц появился на видео

Депутат Госдумы и двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов выложил в своем Telegram-канале видео, на котором он ужинает вместе с Кадыровым.



В ролике Делимханов показывает экран своего телефона, на котором видны дата и время – 20:47, 2 июля, воскресенье.



“Правая рука” Кадырова не появлялся на публике с середины июня. Где находился Делимханов все это время – неизвестно. Близкий к силовикам Telegram-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что смерть или ранение Делимханова были инсценировкой, чтобы депутат Госдумы мог совершить паломничество в Мекку, не опасаясь покушений. Причем видео с Делимхановым появилось только после публикации ВЧК-ОГПУ.



14 июня политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что Делимханов якобы был убит в Запорожской области, а его тело из-за секретности забрали на вертолете.



Телеканал Минобороны РФ “Звезда” тогда же со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что Делимханов был ранен, но остался жив. Эта новость оказалась фейком – указанные изданием источники опровергли приведенные слова. Кадыров, командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов и спикер думы Володин также заявили, что Делимханов жив.



Позже Кадыров опубликовал видео с Делимхановым “в доказательство” того, что тот жив. Но ролик также оказался фейковым – аудиодорожка на нем не совпадала с артикуляцией спикеров.