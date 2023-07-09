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“Праща Давида” успешно прошла серию испытаний, – Минобороны
09.07.2023 16:20 Ирина Демьянова

“Праща Давида” успешно прошла серию испытаний, – Минобороны

Министерство обороны и военные сообщают, что ВВС Израиля и оборонная фирма Rafael недавно завершили успешную серию испытаний системы ПВО средней дальности “Праща Давида”.

Согласно совместному заявлению, “Праща Давида” противостояла “продвинутым угрозам, которые расширяют возможности системы и значительно улучшают эшелоны противовоздушной обороны Государства Израиль”.

“Существующие возможности системы были протестированы в ряде сложных сценариев, которые доказывают возможности системы во время конфликта”, — говорится в сообщении министерства, в котором это названо “важной вехой”.

“Праща Давида” успешно совершила свои первые перехваты в реальном мире во время недавней вспышки насилия между Израилем и палестинской террористической группировкой “Исламский джихад” в мае.

До этого системе не удавалось перехватывать ракеты, запущенные из Сирии в 2018 году.
 



 

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